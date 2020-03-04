Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ardından 3 ayrılık daha! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ardından 3 ayrılık daha! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ardından 3 ayrılık daha!

6 saat önce

Yanal'ın yardımcıları Volkan Kazak, Recep Karatepe ve Niyazi Eniseler ile yollar ayrılırken sarı-lacivertli takımı kulübün bünyesindeki antrenörlerden Fatih Yıldız ve Zeki Murat Göle çalıştıracak.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ardından 3 ayrılık daha!, System.String[]

Yanal'ın yardımcıları Volkan Kazak, Recep Karatepe ve Niyazi Eniseler ile yollar ayrılırken sarı-lacivertli takımı kulübün bünyesindeki antrenörlerden Fatih Yıldız ve Zeki Murat Göle çalıştıracak.


Süper Lig'in 25. haftasında Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam başlayacak olan Fenerbahçe'de takıma antrenmanı Fatih ve Zeki hoca yaptıracak.


Denizlispor maçına teknik direktör olarak kimin çıkaracağı ise henüz belirlenmedi.


Yönetim, yeni bir teknik adam ile anlaşamazsa lisansı bulunan antrenörlerden biri Kadıköy'deki maçta sahaya da takımla birlikte çıkacak.

Volkan Kazak, Fenerbahçe, Karatepe, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:23 
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