Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine Niko Kovac geliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine Niko Kovac geliyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine Niko Kovac geliyor

14 dakika önce

Fenerbahçe'de topun ağzında olan Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yerine Bayern Münih'in eski hocası Niko Kovac'ın geleceği iddia edildi.

3 haftada kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de oklar Ersun Yanal'ı gösteriyor. Galatasaray derbisinden kötü bir sonuç çıkması halinde tecrübeli hocayla yolları ayırmayı düşünen sarı-lacivertlilerin Bayern Münih'in eski hocası Niko Kovac ile masaya oturduğu iddia edildi.

ANLAŞMA BÜYÜK ORANDA SAĞLANDI

Takvim'de yer alan habere göre yönetimin kısa süre önce görüştüğü Niko Kovac'a teklif yaptığı hatta deneyimli teknik adamın bir yardımcısının Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı öğrenildi. Taraflar arasında anlaşmanın büyük oranda sağlandığı belirtiliyor.

Niko Kovac

ERSUN YANAL'IN PUAN ORTALAMASI 1.81 OLDU

Ankaragücü yenilgisi sonrası hedef tahtasına oturtulan Ersun Yanal, 2. Fenerbahçe döneminde beklentilerin çok altında kaldı. Tecrübeli hoca, 52 resmi maçın sadece 27'sinden galibiyet çıkarabilirken, puan ortalaması 1.81 oldu. Ersun Yanal 13 beraberlik alırken, 12 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine Niko Kovac geliyor
Bayern Münih, Galatasaray, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rennes, kulüp genel müdürü pozisyonuna Damien Comolli'yi getirmek istiyor
Southampton, Mario Lemina'yı kiralık ya da bonservisiyle elinden çıkaracak PFDK'dan F.Bahçe ve Ahmet Nur Çebi'ye para cezası Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:17:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine Niko Kovac geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]