Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor
'u ağırlayacak Fenerbahçe
, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Victor Moses'ın da yer aldığı belirtildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarından sonra 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:27 Kaynak: AA
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