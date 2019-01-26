Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Victor Moses'ın da yer aldığı belirtildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarından sonra 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:27 Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Evkur, Fenerbahçe, Spor
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