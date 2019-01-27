Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor
'u ağırlayacak Fenerbahçe
, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'ndeki antrenmanın teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma, pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.
Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:40 Kaynak: AA
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