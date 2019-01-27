Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma, pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:40 Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Evkur, Fenerbahçe, Spor
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