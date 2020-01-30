Fenerbahçe'de Falette'nin lisansı çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Falette'nin lisansı çıkarıldı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Falette'nin lisansı çıkarıldı

20 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü, Eintracht Frankfurt'tan kadroya kattığı ancak limit kurallarından dolayı lisansını çıkaramadığı Simon Falette'de mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'de Falette'nin lisansı çıkarıldı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, Eintracht Frankfurt'tan kadroya kattığı ancak limit kurallarından dolayı lisansını çıkaramadığı Simon Falette'de mutlu sona ulaştı.

Sarı lacivertli kulüp, Falette'nin sezon sonuna kadar kiralandığı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.


Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe Kulübü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:33 Kaynak: DHA
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