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Fenerbahçe'de Falette'nin lisansı çıkarıldı
20 dakika önce
Fenerbahçe Kulübü, Eintracht Frankfurt'tan kadroya kattığı ancak limit kurallarından dolayı lisansını çıkaramadığı Simon Falette'de mutlu sona ulaştı. Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:33 Kaynak: DHA
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