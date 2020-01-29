Fenerbahçe'de Federico Dimarco sesleri! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Federico Dimarco sesleri! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Federico Dimarco sesleri!

11 dakika önce

Ricardo Rodriguez transferinde mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, Inter'de forma giyen 22 yaşındaki sol bek Federico Dimarco'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe'de Federico Dimarco sesleri!, System.String[]

Ricardo Rodriguez transferinde mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, Inter'de forma giyen 22 yaşındaki sol bek Federico Dimarco'yu gündemine aldı.


A Spor'da yer alan habere göre; sarı lacivertliler İtalyan sol bekin transferinde mutlu sona çok yakın.


Inter ile Fiorentina arasında oynanacak İtalya Kupası çeyrek final mücadelesini izlemek için İtalya'ya gidecek olan Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, karşılaşmanın ardından Milano ekibiyle son detaylar hakkında bir görüşme gerçekleştirecek.


Bu görüşmenin ardından Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklaması bekleniyor.


Fiorentina, Fenerbahçe, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Inter, Tottenham'dan Christian Eriksen'i kadrosuna kattı
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye bomba oran Phillip Cocu, Adil Rami'yi istiyor G.Saray ve F.Bahçe'nin eski oyuncusu, Kobe Bryant'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 00:14:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Federico Dimarco sesleri! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]