Fenerbahçe'de 'Fener Ol' projesi başladı
26 dakika önce
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Fener Ol" projesini başlatarak, "Diğer kulüplerden bizi ayıran en önemli unsur kampanyanın sonuçları olacaktır.
Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Ali Koç
, "Fener Ol" projesini başlatarak, "Diğer kulüplerden bizi ayıran en önemli unsur kampanyanın sonuçları olacaktır." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:39
Fener Ol Kampanyasında 2 Saatte 2 Milyon Lira Toplandı!
Ali Koç'tan Nejat İşler'e Büyük Övgü: Allah Senden Razı Olsun
Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı
Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı