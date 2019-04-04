Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de 'Fener Ol' projesi başladı

Fenerbahçe'de 'Fener Ol' projesi başladı

26 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Fener Ol" projesini başlatarak, "Diğer kulüplerden bizi ayıran en önemli unsur kampanyanın sonuçları olacaktır.

Fenerbahçe'de 'Fener Ol' projesi başladı, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Fener Ol" projesini başlatarak, "Diğer kulüplerden bizi ayıran en önemli unsur kampanyanın sonuçları olacaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:39 

Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü, Ekonomi
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