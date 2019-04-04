Fenerbahçe'de 'Fener Ol' projesi başladı

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Fener Ol Kampanyasında 2 Saatte 2 Milyon Lira Toplandı!

Ali Koç'tan Nejat İşler'e Büyük Övgü: Allah Senden Razı Olsun

Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı

Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı