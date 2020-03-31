Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile yollar ayrılıyor! Çılgın teklif - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile yollar ayrılıyor! Çılgın teklif - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile yollar ayrılıyor! Çılgın teklif

6 saat önce

İngiliz medyası, Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu'na talip olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile yollar ayrılıyor! Çılgın teklif, System.String[]

İngiliz medyası, Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu'na talip olduğunu yazdı. İngilizler 13 milyon sterlin teklif edecek.


Fenerbahçe'de bu sezon fazla forma şansı bulamasa da oyuna girdiği anlarda kalitesini gösteren Ferdi Kadıoğlu"na talip var. İngiliz medyası, Fenerbahçe eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County"nin 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediğini yazdı.


Haberde, Championship ekibinin Ocak ayında genç futbolcu için yaptığı teklifin kabul edilmediği, bunun üzerine kulübün 13 milyon sterlinlik yeni bir teklife hazırlandığı iddia edildi.


Ferdi Kadıoğlu bu bonservis bedeliyle İngiltere'ye giderse Derby County, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak. Genç yıldız bu sezon 4 gol atarken 3 asist yaptı. (Takvim)

Ferdi Kadıoğlu, Phillip Cocu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:07 

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