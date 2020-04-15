Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na sürpriz talip! Zirvedeler...

Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren transfer gelişmesi...



Fenerbahçe'de bir türlü düzenli olarak forma şansı bulamayan genç yıldızın son talibi Alkmaar oldu. Ferdi'nin yetiştiği ülke olan Hollanda'nın önde gelen takımları arasında yer alan Alkmaar, yeni sezonda başarılı orta saha oyuncusunu kadrosunda görmek istiyor.



Fenerbahçe'nin Yaşayan Efsanesi : Emre Belözoğlu









Kırmızı-Beyazlılar, ligde Ajax ile zirveyi paylaşıyor. Alkmaar son dönemde Wigndal (20), Koopmeiners (22), Stengs (21) ve Boadu (19) gibi gençleri Hollanda futboluna kazandırdı. (Fanatik)



