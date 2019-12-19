Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan Ersun Yanal mesajı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan Ersun Yanal mesajı! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan Ersun Yanal mesajı!

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan Ersun Yanal mesajı!, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.


"GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"


Son dönemde forma şansı bulduğu için mutlu olduğunu aktaran Kadıoğlu, "Gerçekten çok mutluyum. Son zamanlarda dakika alıyorum. Daha fazla asist - gol yapmak istiyorum. Zaman geçtikçe daha iyi oynamaya çalışacağım. Daha önce genç takımda oynadım ama katkı veremedim. A Takım'da dakika aldığım için çok mutluyum." diye konuştu.


"BELKİ HOCAM İÇİN DE ZOR OLDU"


Teknik direktör Ersun Yanal ile bir probleminin olmadığını söyleyen genç futbolcu, "Hocamızla herhangi bir sıkıntımız olmadı. Daha önce bekliyordum. Belki onun için de zordu. İyi işler çıkardım, belki onun seçiminde zorluk çıkardım. O da en iyisini yaptı bence beni bekleterek. Ben de bundan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.


Ferdi Kadıoğlu, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Kadıoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:38 
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