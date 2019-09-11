Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu neden kadroda yok? İşte cevabı...
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu neden kadroda yok? İşte cevabı...

1 saat önce

Spor Arena | Fenerbahçe'de Mehmet Ekici dışında adı geçen Ferdi, Okan, Abdullah gibi oyuncular TFF listesinde gözükmüyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu neden kadroda yok? İşte cevabı..., System.String[]

Spor Arena | Fenerbahçe'de Mehmet Ekici dışında adı geçen Ferdi, Okan, Abdullah gibi oyuncular TFF listesinde gözükmüyor. Bunun sebebi yazılmamasının bu isimlerin 1999 sonrası doğumlu olmaları.


Kurallara göre bu futbolcular listeye dahil olmasa da kadroda yer alabilecekler. Ayrıca alt yapı kuralı gereği kadroya 15-21 yaş arasında en az 3 sene Fenerbahçe forması giyen dört oyuncu yazılması gerekiyordu. Bunlar Oytun, Muhammed, Deniz ve Ömer Çakı oldu.


Kaleci Abdullah'ın listeye yazılmamasının sebebi de hali hazırda üç kalecinin yer alması... TFF kadroya en fazla üç kaleci yazdırıyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:30 
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