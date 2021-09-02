Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu

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FutbolAnadolu'nun haberine göre; Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu. Ligde kötü günler geçiren şampiyon Başakşehir, transfer dönemi bitmeden kadrosunu güçlendirmeye çalışacak. Turuncu-Lacivertliler, Mert Hakan Yandaş için kiralama teklifi yaptı.

İLK 11 ZOR

Mert Hakan'ın Fenerbahçe'de bu sezon ilk 11'de oynaması zor gözüküyor. Forma rekabetinde geçen sezona göre daha geriye düşmüş durumda. Sarı-Lacivertliler henüz bir yanıt vermedi.