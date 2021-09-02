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Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu - Son Dakika

Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu

02.09.2021 14:18

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a sezona kötü başlayan Başakşehir talip oldu. Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Başakşehir, Mert Hakan Yandaş için kiralama teklifi sundu. Fenerbahçe'den şimdilik bir yanıt verilmedi.

FutbolAnadolu'nun haberine göre; Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu. Ligde kötü günler geçiren şampiyon Başakşehir, transfer dönemi bitmeden kadrosunu güçlendirmeye çalışacak. Turuncu-Lacivertliler, Mert Hakan Yandaş için kiralama teklifi yaptı.

Başakşehir, Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş için teklif yaptı

İLK 11 ZOR

Mert Hakan'ın Fenerbahçe'de bu sezon ilk 11'de oynaması zor gözüküyor. Forma rekabetinde geçen sezona göre daha geriye düşmüş durumda. Sarı-Lacivertliler henüz bir yanıt vermedi.

Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu - Son Dakika Spor


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