Fenerbahçe'de forvete yeni aday: Michail Antonio!

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de gözler yeni transferlerde. Sarı-lacivetli takımın forvet adayları arasında Andre Schürrle ve Chuba Akpom bulunuyordu. A Spor'un haberine göre listeye West Ham'ın golcüsü Michail Antonio da girdi.



Premier Lig'de geçen hafta Norwich'e 4 gol birden atan Antonio, sezonun geri kalanında da 4 gol atmıştı.







VEDAT SATILIRSA 2 FORVET ALINACAK



Fenerbahçe'nin transferde elini rahatlatmak için Vedat Muriqi'i satması bekleniyor. Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich'in Vedat Muriqi için 20 milyon Pound'u(170 milyon TL) gözden çıkardığı belirtildi.



Vedat'ın satılması halinde Fenerbahçe iki forvet takviyesi yapacak. Vedat takımda kalırsa Sarı-lacivertli kulüple ismi geçen oyunculardan birisi gelecek.



MICHAIL ANTONIO KİMDİR?



28 Mart 1990 doğumlu Michail Antonio 2015 yılında Nottinghham Forest'tan West Ham'a 9,5 milyon Euro karşılığı transfer olmuştu. Bu sezon West Ham formasıyla 23 maça çıkan Antonio 8 gol atıp 3 de asist yaptı.



Michail Antonio son olarak West Ham'ın Norwich'i 4-0 yendiği maçtaki 4 golü de atarak adından söz ettirdi.



