Fenerbahçe'de Frey 2-3 Hafta Yok
23 dakika önce
Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan Frey'in kontrolleri sonucunda sağ bacak üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Tedavisine başlanan 24 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:21 Kaynak: AA
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