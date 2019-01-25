Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Frey 2-3 Hafta Yok

Fenerbahçe'de Frey 2-3 Hafta Yok

23 dakika önce

Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de Frey 2-3 Hafta Yok, System.String[]
Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan Frey'in kontrolleri sonucunda sağ bacak üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Tedavisine başlanan 24 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:21 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Michael Frey, Fenerbahçe, Spor
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