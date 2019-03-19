Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Frey Ameliyat Edildi

Fenerbahçe'de Frey Ameliyat Edildi

50 dakika önce

Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, ameliyat edildi.

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Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, ameliyat edildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Frey'in kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu gözetiminde kasık fıtığından bir operasyona tabi tutulduğu bildirildi.

Tedavisine başlanan futbolcunun 3-4 hafta sonra takımla çalışmalara başlamasının beklendiği kaydedilen açıklamada, "Michael Frey'e 'geçmiş olsun' der, en kısa sürede sağlığına kavuşup takımımıza katılmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Michael Frey, Fenerbahçe, Spor
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