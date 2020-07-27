Fenerbahçe'de futbol şubesi için 2 aday var: Selçuk Erdoğan ve Serkan Reçber

Spor Arena | Fenerbahçe'de futbol takımının son iki sezonda gösterdiği performansın yetersizliği hayal kırıklığı yaratırken, başkan Ali Koç'un önümüzdeki sezon futbol şubesi ile ilgili ciddi ve kararlı bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor.

Sportif manada dizginleri eline alması beklenen Emre Belözoğlu, birçok futbolcu ve futbol adamıyla dirsek temasını sürdürüyor. Görüşmelerin sürdüğü isimlerden biri genç futbol adamı Selçuk Erdoğan...

DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ'TA DA GÖREV YAPTI

Emre Belözoğlu'nun Selçuk Erdoğan'la geçtiğimiz hafta içinde uzun süreli bir toplantı yaptığı ve fikir alışverişinde bulunduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Belözoğlu'nun yoğun iş yükünü Erdoğan'la paylaşmak istediği haftalardır gündemde yer alan konular arasında.

Selçuk Erdoğan kariyerine "FEDA" dönemimde Beşiktaş'ta başladıktan sonra, uzun yıllar Süper Lig'de antrenörlük yapmış ve geçtiğimiz sezon başında mali zorluklar yaşayan Bursaspor'da oluşturduğu A takım ve altyapı organizasyonu ile dikkatleri üzerine çekmişti.

GÜNDEMDEKİ DİĞER İSİM SERKAN REÇBER

Gündemde olan bir diğer isim ise Emre Belözoğlu ile uzun yıllardır dostluğu bulunan Serkan Reçber... Daha önce Beşiktaş'ta kısa süreli olarak idari pozisyonda görev alan ve şu an Kasımpaşa'daki transfer komitesindeki görevini sürdüren futbol adamının hem Samandıra hem de Dereağzı'yla ilgili geniş bir oyuncu izleme ekibi oluşturup, Fenerbahçe'nin geleceğini kurması için göreve getirilmesi bekleniyor.

Emre Belözoğlu ve Serkan Reçber'in İstanbul'da görüşmeler gerçekleştirdiği biliniyor.