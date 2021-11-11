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SPOR Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı - Son Dakika

SPOR Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı

11.11.2021 20:33

SPOR Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladıAli Koç, Samandıra'yı ziyaret ettiOlgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

SPOR Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı

Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret etti

Olgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Bugün akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da ziyaret etti.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana ısınma ile başladı. Sarı-lacivertli futbolcular daha sonra pas istasyon çalışması yaptı. Fenerbahçe'de Berke Özer antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Valencia, Tisserand, Altay, Gustavo ve Valencia ise tedavileri nedeniyle gerçekleştirilen antrenmanda yer alamadı.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin antrenmanını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da takip etti.

Fenerbahçe, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Valencia, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı - Son Dakika


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