Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe'de galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor, System.String[]
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 10.30'da salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçlarla devam eden antrenman bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.


Can Bartu Tesisleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Cüneyt Çakır düşünülüyor
Başakşehir kalesini gole kapatamıyor Falcao kararı sonrası ayağa kalktılar: Büyük saygısızlık Fikret Orman'ın istifa kararı sonrasında sosyal medya yıkıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 15:02:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]