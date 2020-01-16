Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.


Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pasın ardından dar alanda çift kale maçla sürdürdüğü idmanı bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek.


Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe, Damien Comolli döneminde 30 transfer yaptı ve 40 milyon euro harcadı
Brescia, birkaç gün içerisinde Miha Zajc transferini bitirecek Fenerbahçe Rodriguez transferini bitirdi, TFF'nin kararını bekliyor Cübbeli Ahmet'in Aziz Yıldırım anısı stüdyodakileri kırdı geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 23:20:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]