Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları
6 saat önce
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pasın ardından dar alanda çift kale maçla sürdürdüğü idmanı bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:49
Son Dakika Fenerbahçe, Damien Comolli döneminde 30 transfer yaptı ve 40 milyon euro harcadı Brescia, birkaç gün içerisinde Miha Zajc transferini bitirecek Fenerbahçe Rodriguez transferini bitirdi, TFF'nin kararını bekliyor Cübbeli Ahmet'in Aziz Yıldırım anısı stüdyodakileri kırdı geçirdi