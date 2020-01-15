Fenerbahçe'de Gaziantep FK mesaisi başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Gaziantep FK mesaisi başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Gaziantep FK mesaisi başladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Gaziantep FK mesaisi başladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 12.30'da başladı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve açma-germe hareketlerinin ardından idmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı.Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:30 Kaynak: DHA
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