Fenerbahçe'de Gaziantep mesaisi! Deniz Türüç müjdesi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Gaziantep mesaisi! Deniz Türüç müjdesi... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Gaziantep mesaisi! Deniz Türüç müjdesi...

6 saat önce

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe'de Gaziantep mesaisi! Deniz Türüç müjdesi..., System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.


Sarı-Lacivertlilerde sakatlığı tamamen geçen Deniz Türüç antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Ersun Yanal'ın forma şansı vermesi halinde Deniz Gaziantep maçında oynayabilecek.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Bu idmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Gaziantep'e gidecek.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...

Deniz Türüç, Fenerbahçe, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:41 
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