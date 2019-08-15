Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
1 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'le yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:45 Kaynak: AA
, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep
'le yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Daha sonra 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın çift kale maçla sonra erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu
Tesisleri'nde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
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