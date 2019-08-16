Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
35 dakika önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü sahasında Gazişehir Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:09 Kaynak: AA
, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü sahasında Gazişehir Gaziantep
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.
Antrenmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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