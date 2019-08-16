Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

35 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü sahasında Gazişehir Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları, System.String[]
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü sahasında Gazişehir Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.
Antrenmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:09 Kaynak: AA
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