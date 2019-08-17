Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
30 dakika önce
Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:55 Kaynak: AA
Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep
ile karşılaşacak Fenerbahçe
, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki idman, salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Sahada aktif dinlenme çalışmalarıyla idman sona erdi.
Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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