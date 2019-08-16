Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep mesaisi sürüyor
1 saat önce
Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:07 Kaynak: İHA
Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep
ile karşılaşacak olan Fenerbahçe
, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri
'nde Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
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