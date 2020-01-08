Fenerbahçe'de gençler antrenmanda - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de gençler antrenmanda - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de gençler antrenmanda

6 saat önce

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda bulunan genç futbolcular A takımla birlikte antrenmanda yer alıyor.

Fenerbahçe'de gençler antrenmanda, System.String[]

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda bulunan genç futbolcular A takımla birlikte antrenmanda yer alıyor.


Devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de genç takım futbolcuları da antrenmanlarda yer alıyor. 5 Ocak tarihinde A takım ile beraber kampa katılan Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk Beyaz ve Gülhan Üreyen sarı-lacivertlilerin tüm antrenmanlarında takımla birlikte çalışıyor. Çalışmalar esnasında A takım futbolcuları ile fikir alışverişinde bulunan genç isimler hazırlıklarına tecrübeli futbolculardan aldığı bilgiler ile devam ediyor. - ANTALYA

Fenerbahçe, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tolga Ciğerci: "Buraya koysalar boş mukaveleye imza atarım"
Beşiktaş, Cenk Tosun'u bedelsiz kiralamak için harekete geçti Yeni stoper hamlesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı: Comolli istifa Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması!

Son Dakika Haberleri
18:42 Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor - Son Dakika Spor
18:42 Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın hedefi takımı ligde tutmak - Son Dakika Spor
18:32 Zonguldak Kömürspor, Muhammet Beşir'i kiraladı - Son Dakika Spor
18:30 Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp: "Devletimize vefa borcumu ödemeye çalışıyorum" - Son Dakika Spor
18:26 Tamer Tuna: "Hedefimiz ligde kalmak" - Son Dakika Spor
18:00 Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması! - Son Dakika Spor
16:56 Monterrey Teknik Direktörü Antonio Mohamed'den Klopp'a olay sözler - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 18:46:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de gençler antrenmanda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]