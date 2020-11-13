Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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