Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

14.11.2020 14:36
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Gökhan Gönül'ün tedavisine devam edilirken; Serdar Aziz dizindeki ağrı sebebiyle antrenmanda yer almadıJose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımdan ayrı çalıştıİSTANBUL, - Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gökhan Gönül'ün tedavisine devam edilirken; Serdar Aziz dizindeki ağrı sebebiyle antrenmanda yer almadı

Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımdan ayrı çalıştı

İSTANBUL, - Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı-lacivertli ekipte Gökhan Gönül'ün tedavisine devam edilirken; Serdar Aziz dizindeki ağrı sebebiyle antrenmanda yer almadı. Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın saat 16.00'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.


Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


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