Fenerbahçe taktik çalıştı
12.03.2021 18:27
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapıldı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş, günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken; Mesut Özil'in tedavisine devam edildi.
Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL
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