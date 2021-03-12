Fenerbahçe taktik çalıştı

Can Bartu Tesisleri 'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapıldı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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