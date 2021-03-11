Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, Konyaspor maçında rakibiyle çarpışan Yunan futbolcu Dimitris Pelkas da katıldı.

Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Gençlerbirliği 'ni konuk edecek Fenerbahçe , hazırlıklarını sürdürdü.

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