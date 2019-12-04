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Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisi başladı
6 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Gençlerbirliği ile 6 Aralık Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:27 Kaynak: DHA
, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Gençlerbirliği
ile 6 Aralık
Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Kupa karşılaşmasında görev almayan oyuncular ise 5'e 2 top kapma, pas ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç, özel program dahilinde antrenman yaptı.Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
- Erdinç
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