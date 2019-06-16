Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de gerçekleşen Olağan Mali Genel Kurul'da kulüp borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin TL...
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Fenerbahçe'de gerçekleşen Olağan Mali Genel Kurul'da kulüp borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin TL...

1 saat önce

Fenerbahçe'de gerçekleşen Olağan Mali Genel Kurul'da kulüp borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin TL olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'de gerçekleşen Olağan Mali Genel Kurul'da kulüp borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin TL..., System.String[]
Fenerbahçe'de gerçekleşen Olağan Mali Genel Kurul'da kulüp borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin TL olduğu açıklandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:46 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Spor
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