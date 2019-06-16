Fenerbahçe'de gerçekleşen Olağan Mali Genel Kurul'da kulüp borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin TL...
1 saat önce
Fenerbahçe'de gerçekleşen Olağan Mali Genel Kurul'da kulüp borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin TL olduğu açıklandı.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:46 Kaynak: İHA
'de gerçekleşen Olağan Mali Genel Kurul'da kulüp borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin TL olduğu açıklandı. - İSTANBUL
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