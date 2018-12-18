Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Giresunspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Fenerbahçe'de Giresunspor Maçı Hazırlıkları Başladı

4 saat önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 Aralık Perşembe günü deplasmanda Giresunspor ile yapacağı 5. tur rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Giresunspor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 Aralık Perşembe günü deplasmanda Giresunspor ile yapacağı 5. tur rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idmanı top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü kaydedildi. Antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:42 Kaynak: AA

Aralık, Türkiye Kupası, Giresunspor, Fenerbahçe, Spor
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