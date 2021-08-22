Fenerbahçe'de gitme sırası Dirar'a geldi! Sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılmaya başlandı. Sarı-lacivertli yönetim, kadroda kendine yer bulamayan Nabil Dirar'la sözleşmesinin feshedilmesi için görüşmelere başladı.

ORTA YOL BULUNMAYA ÇALIŞILIYOR

Milliyet'in haberine göre; Herhangi bir teklifin olmadığı Dirar'ın sözleşmesinin bitmesine 1 yıl daha var. Faslı futbolcu bu sebepten dolayı 1 yıllık parasını peşin olarak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim de sözleşmenin feshi için orta yolu bulmaya çalışıyor.