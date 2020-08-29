Fenerbahçe'de Giuliano transferi için sıcak saatler

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bombayı daha patlatmak üzere! Sarı lacivertli takım, Giuliano transferinde de sona yaklaşmış durumda.

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bombayı daha patlatmak üzere! Sarı lacivertli takım, Giuliano transferinde de sona yaklaşmış durumda. Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Giuliano transferini sonlandırmaya çok yakın. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübü şikayet etmişti. MENAJERİYLE BULUŞACAK TRT Spor'un haberine göre ise Saat 14.00'de Giuliano, menajeri William D'avila ve Al Nassr yetkilileri bir araya gelecek. Fenerbahçe oyuncuyu bedel ödemeden kadrosuna katmak için son hamlesini yaptı.

Son Dakika

YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi

İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı

Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor

Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı

Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok

İki çocuk annesi, manda yetiştirip, sütünden dondurma üretiyor

Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı

Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi

Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu

Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Eran Zahavi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafı ortaya çıktı

Lewandowski, Ballon d'Or'un bu sezon kendisine verilmesi gerektiğini söyledi

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var