Fenerbahçe'de GMG Kırklarelispor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de GMG Kırklarelispor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de GMG Kırklarelispor maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 5 Şubat Çarşamba günü GMG Kırklarelispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de GMG Kırklarelispor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 5 Şubat Çarşamba günü GMG Kırklarelispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Trabzonspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların idmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:26 Kaynak: AA
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