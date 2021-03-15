Fenerbahçe'de Gökhan Gönül açıklaması
15.03.2021 15:20
Gençlerbirliği maçında sakatlanarak maçın ilk yarısında oyundan çıkan Gökhan Gönül'ün sağlık durumu hakkında sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.
Gençlerbirliği maçında sakatlanarak maçın ilk yarısında oyundan çıkan Gökhan Gönül'ün sağlık durumu hakkında sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.
Süper Lig'de dün oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün sağlık durumu hakkında kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR'ı çekilen futbolcumuz Gökhan Gönül'ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
(İHA)
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