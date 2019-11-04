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Fenerbahçe'de gözler Kasımpaşa maçında

7 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler, 11. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasına çevrildi.

Fenerbahçe'de gözler Kasımpaşa maçında, System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler, 11. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasına çevrildi.


Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, 8 Kasım Cuma günü Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.


Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular yenilenmeye dönük çalıştı.


Diğer oyuncular ise salonda sakatlık önleyici egzersizlerin ardından sahada koşu ve koordinasyon hareketleri yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.


Sakatlıkları süren Max Kruse ile Adil Rami ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.


Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:38 
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