Fenerbahçe'de gözler kupa maçına çevrildi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 21 Ocak Salı günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, ligde dün oynanan Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise idmana koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı aktarıldı. İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, yan top ile şut çalışmalarıyla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.