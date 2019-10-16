Fenerbahçe'de gözler Vedat Muriç'te

Vedat Muriç sevindirdi

Zajc takımla çalışmalara başladı

Emre ve Dirar'ın tedavileri başladı

Yanal kadroyu değiştirecek

Mustafa AKIN/İSTANBUL, - Fenerbahçe 'de 11 oyuncu, milli maç takviminde ülkelerinin formalarını terletti. Sarı-lacivertli ekip, Vedat Muriç'in golüne sevinirken Emre Belözoğlu 'ndan gelen kötü habere ise üzüldü.

Fenerbahçe'de milli oyuncular İstanbul 'a dönüp takıma dahil olmaya başladı. Sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriç, ülkesi Kosova 'nın kendi sahasında Karadağ 'ı 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atarak galibiyete katkıda bulunurken, Kosova'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma ümitlerini de korumasını sağladı.

Diğer taraftan, Süper Lig'de en son 5'inci haftadaki Ankaragücü maçında ağları sarsan ve toplam 3 golü bulunan Vedat Muriç'in, milli takımdaki gibi Fenerbahçe'de de skora daha fazla katkı sağlaması için teknik heyet çaba gösteriyor. Teknik ekibin yıldız futbolcuyla özel olarak ilgilendiği belirtildi.

Milli takımın Arnavutluk 'la oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Emre Belözoğlu'nun ise sol kaburgasında kırık tespit edildi. Sakatlığı üzüntü yaratan tecrübeli oyuncunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Hollanda U21 takımında forma giyen Ferdi Kadıoğlu ise Norveç deplasmanında mücadelenin 81'inci dakikasında oyuna dahil oldu.

ZAJC TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc, ülkesinin aldığı sonuçlardan dolayı İstanbul'a moralsiz döndü. Kuzey Makedonya ve Avusturya karşılaşmalarında sonradan oyuna giren Zajc, iki maçta da yenilgiye engel olamadı. Slovenya Milli Takım'nın mağlubiyetleri nedeniyle İstanbul'a bir hayli moralsiz dönen Zajc, ligde Yukatel Denizlispor ile oynanacak maçın hazırlıklarına hemen başladı.

EMRE VE DIRAR'IN TEDAVİLERİ BAŞLADI

Fenerbahçe'de milli takımda forma giyen isimler arasında bulunan Emre Belözoğlu, takıma dahil oldu ve tedavisine başlandı.

A Milli Futbol Takımı 'nın Euro 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Emre Belözoğlu'nun yapılan tetkikler sonucunda sol kaburgasında kırık tespit edildi. Milli futbolcu, sarı-lacivertli ekibe dahil olduğu gibi tedavisine başlandı ancak, en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipte çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar takıma dahil olan isimler arasında. Faslı oyuncunun da tedavisi kulüpte sürüyor.

YANAL KADROYU DEĞİŞTİRECEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve Dirar'ın yokluğunda Denizlispor ile oynanacak maçta kadroyu değiştirecek. Denizlispor maçından galibiyet ile ayrılmak isteyen sarı-lacivertli ekipte, sakatlıklarını atlatan Hasan Ali, Moses ve Rodrigues takımla çalışmalara başlarken teknik direktör Ersun Yanal, operasyon geçiren Dirar'ın ardından Emre'nin de sakatlanması ile şok yaşadı. Saha içinde takımı yöneten Emre'nin sakatlanması bütün taşları yerinden oynattı. Tecrübeli teknik adamın Denizlispor ile oynanacak maça şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay, Isla, Zanka, Serdar(Ozan) Hasan Ali, Gustavo, Jailson, Moses, Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç."