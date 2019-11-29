Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Göztepe hazırlıkları tamamlandı!
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Fenerbahçe'de Göztepe hazırlıkları tamamlandı!

7 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe'de Göztepe hazırlıkları tamamlandı!, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.


Oyuncular, üç grup halinde 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.


Öte yandan, Max Kruse ve Vedat Muric'in takımla birlikte çalıştıkları, Mevlüt Erdinç'in ise özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.


Can Bartu Tesisleri, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:41 
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