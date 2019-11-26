Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, yan top ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Kasığındaki sakatlığı düzelen Alman futbolcu Max Kruse, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Sakatlıkları bulunan Vedat Muric ile Mevlüt Erdinç ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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