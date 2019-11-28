Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, hücum defans geçişleri ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Tedavisi süren oyunculardan Vedat Muric'in ısınma ile 5'e 2 pas çalışmasında yer aldığı, uzun süreli sakatlığı bulunan Max Kruse'nin ise antrenmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi. Mevlüt Erdinç'in ise özel program dahilinde tedavisini sürdürdüğü ifade edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den transfer açıklaması Tahkim Kurulu, Isla'nın cezasını onadı Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 20:16:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]