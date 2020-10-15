Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde sarı-lacivertli futbolcular, salonda kuvvet çalışması yaptı.
Sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışması uygulandı. Antrenman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Üst adalesinde sertleşme ve ağrı şikayeti bulunan Gökhan Gönül takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Diego Perotti, koşuyla idmanı tamamladı. Garry Rodrigues ise kasık ağrısı şikayeti nedeniyle antrenmana katılmadı.
Milli takım kamplarından dönen Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Ozan Tufan, Ömer Faruk Beyaz ve Mame Thiam ise idmanda yer aldı.
Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
- Kaynak: AA
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