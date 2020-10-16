Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları - Son Dakika

Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

16.10.2020 11:47
Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon ve şut çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımda Garry Rodrigues, kasık ağrısı şikayeti nedeniyle antrenmana katılmadı. Gökhan Gönül ile Diego Perotti ise düz koşuyla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertli kafile, yarın akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

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