Fenerbahçe'de Göztepe Maçı Hazırlıkları Başladı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cuma günü Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cuma günü Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe
, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Evkur Yeni Malatyaspor
maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Salonda egzersiz hareketleriyle başlayan antrenmanın ikinci bölümünde koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.
Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 top kapmanın ardından pas yaparak sürdürdükleri idmanı, 21 yaş altı futbol takımının da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:18 Kaynak: AA
CHP'den İstifa Eden Sarıgül ve Acar DSP'ye Geçiyor, Tarih Bile Belli
Fenerbahçeli Sadık, Performansıyla Beğeni Topladı
Fenerbahçe, Nicolas Castillo Transferini Bitirmek Üzere
Fenerbahçe'nin Rakibi Zenit'te Transfer Hareketliliği