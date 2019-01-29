Fenerbahçe'de Göztepe Maçı Hazırlıkları Moralli Başladı
47 dakika önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri
'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Evkur Yeni Malatyaspor
karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirilen egzersiz çalışmalarıyla başlarken, antrenmanın ikinci bölümünde sahaya geçen futbolcular, hazırlıklarını koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:28 Kaynak: DHA
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