Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Göztepe Maçı Hazırlıkları Moralli Başladı

Fenerbahçe'de Göztepe Maçı Hazırlıkları Moralli Başladı

47 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Göztepe Maçı Hazırlıkları Moralli Başladı, System.String[]


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirilen egzersiz çalışmalarıyla başlarken, antrenmanın ikinci bölümünde sahaya geçen futbolcular, hazırlıklarını koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:28 Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor
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