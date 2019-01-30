Fenerbahçe'de Göztepe Maçı Hazırlıkları Sürüyor
2 saat önce
İSTANBUL / DHASpor Toto Süper Lig 20'nci haftasında evinde Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
İSTANBUL/ DHA
Spor Toto Süper Lig 20'nci haftasında evinde Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe
, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirilen egzersiz çalışmalarıyla başladı. İkinci bölümde sahaya geçen futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından yapılan teknik çalışmalarla antrenmanı sürdürdü. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:42 Kaynak: DHA
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