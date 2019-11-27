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Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
6 saat önce
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Kasığındaki sakatlığı düzelen Alman futbolcu Max Kruse, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
Sakatlıkları bulunan Vedat Muric ve Mevlüt Erdinç ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:18
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