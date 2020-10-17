Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları tamamlandı

17.10.2020 17:06
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları tamamlandı, System.String[]

Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamladı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül ve Garry Rodrigues antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Diego Perotti ise takımdan ayrı topla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.


Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları tamamlandı

Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika Spor

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